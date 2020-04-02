Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Количество заявок на получение пособий по безработице в Соединённых Штатах, поданных за последние полмесяца, составило 6 млн 648 тыс., сообщает 2 апреля американское минтруда.

Ведомство указывает на рекордное значение количества соответствующих заявок. Число безработных растёт на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией.

Напомним, за месяц, по данным Вашингтона, в стране за пособием по безработице обратились 10,4 млн человек.

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