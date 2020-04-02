Москва, , 17:33 — REGNUM В РФ есть риск возникновения преступных группировок, которые будут промышлять самыми средневековыми формами разбоя. Об этом 2 апреля на своей странице в социальной сети Facebook написал писатель Захар Прилепин.

«По моему скромному представлению, если сегодня не начать массовый вброс денег в поддержку населения (они всё равно сгорят), в течение месяца стоит ожидать: создания ряда преступных группировок, промышляющих самыми средневековыми формами разбоя; манифестаций, которые из локальных в течение двух-трёх часов будут превращаться в массовые», — считает писатель.

Как подчеркнул Прилепин, в его словах «нет никакого паникёрства», а есть просто «трезвый взгляд на вещи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прилепин заявил, что в ситуации с распространением коронавируса Россия должна поставить себе ряд внешнеполитических задач.

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