Москва, 2 апреля 2020, 17:33 — REGNUM В РФ есть риск возникновения преступных группировок, которые будут промышлять самыми средневековыми формами разбоя. Об этом 2 апреля на своей странице в социальной сети Facebook написал писатель Захар Прилепин.
Как подчеркнул Прилепин, в его словах «нет никакого паникёрства», а есть просто «трезвый взгляд на вещи».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Прилепин заявил, что в ситуации с распространением коронавируса Россия должна поставить себе ряд внешнеполитических задач.
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