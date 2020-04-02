Санкт-Петербург, , 16:38 — REGNUM

Стратегически важные предприятия и отрасли должны принадлежать народу, но в нынешних условиях национализация может превратиться в спасение инвесторов от банкротства за счет того же народа, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя инициативу главы Федерации профсоюзов.

Как сообщалось ранее, Михаил Шмаков направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предложил национализировать стратегически важные предприятия.

«Экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», — сказано в обращении.

« В целом я, конечно, поддерживаю национализацию стратегически важных предприятий. В первую очередь — в сырьевом, нефтегазовом секторе, кроме того — в отношении крупного машиностроения, оборонной промышленности.

Другое дело — как именно это будет происходить. Чем будут руководствоваться при таком сценарии — установкой на то, что стратегически важные отрасли должны принадлежать стране и народу, или желанием спасти инвесторов?