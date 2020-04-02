Санкт-Петербург, 2 апреля 2020, 16:38 — REGNUM
Стратегически важные предприятия и отрасли должны принадлежать народу, но в нынешних условиях национализация может превратиться в спасение инвесторов от банкротства за счет того же народа, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя инициативу главы Федерации профсоюзов.
Как сообщалось ранее, Михаил Шмаков направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предложил национализировать стратегически важные предприятия.
«Экономические проблемы предприятий могут провести к росту спекулятивных сделок с целью захвата предприятий. В связи с этим считаем необходимым срочно разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России и обеспечения социальной стабильности, и приступить к его практическому использованию», — сказано в обращении.