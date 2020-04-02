Москва, , 16:38 — REGNUM Прогноз экспертов о росте нефтяного рынка после середины лета слишком оптимистичный. Об этом 2 апреля сообщил корреспонденту ИА REGNUM профессор экономики МГИМО, председатель Русского экономического общества им. Шарапова экономист Валентин Катасонов.

Эксперт прокомментировал намерения Китая запастись нефтью по низким ценам.

«Китай, конечно, закупит, и даже, по моим данным, он будет закупать у России, но дело в том, что это не регулярные, а разовые [закупки]. Это ненадолго. Цены по-прежнему на уровне нуля, цена по отношению к издержкам добычи и транспортировки и даже ожидается минус. То есть будем качать нефть с убытками. Тут ситуация усугубляется тем, что довольно много месторождений, которые сейчас работают, были открыты и запущенны в эксплуатацию были ещё в советское время. Уже дебет скважин этих месторождений в значительной степени исчерпан. Если сейчас, предположим, остановить добычу, то запустить потом эту скважину — целая проблема. Это примерно как в доменном производстве. Вы знаете, что домну останавливать нельзя, если её остановишь, то потом крайне сложно потом запустить. К сожалению, у нас очень ситуация похожа, потому что за последние 30 лет у нас крупных месторождений не открывалось и не вводилось в эксплуатацию. Живём на советском наследстве, а это наследство в значительной степени проедено», — сказал он.

По мнению Катасонова, на нефть российской экономике «рассчитывать не приходится».