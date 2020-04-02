Москва, , 16:32 — REGNUM Российские адвокаты выступили с обращением к президенту России и правительству РФ, предложив комплекс мер по обеспечению защиты социально трудовых прав российских адвокатов. Как заявил ИА REGNUM председатель Профсоюза адвокатов России Григорий Абуков, данное заявление было принято в результате решения исполнительного комитета профсоюза от 1 апреля 2020 года.

«Продолжающаяся эпидемия коронавируса поставила в очень непростое положение и большинство российских граждан и российский бизнес. Ведь многие учреждения закрыты, однако граждане от этого не перестают нуждаться в защите своих прав и законных интересов и обращаются за помощью к адвокатам. Ведь адвокаты занимаются реализацией права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, что проистекает из статей 45 (часть 1) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации. Даже в условиях чрезвычайной ситуации право граждан на получение квалифицированной юридической помощи, включая услуги адвоката, не должно ограничиваться. Но должны защищаться и права самих адвокатов, о которых, к сожалению, в суматохе принятия и выполнения мер по нераспространению эпидемии COVID-2019 никто не подумал», — заявил Абуков.

Он пояснил, что в связи с распространением опасного заболевания исполнительный комитет профессионального союза адвокатов России принял заявление «О первоочередных мероприятиях защиты социально-трудовых прав Адвокатов в чрезвычайных социально экономических условиях связанных с пандемией кароновируса».

«Однако положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 01.12.2012 N 1240 в редакции от 21.05.2019 года, регулирующее особенности и порядок оплаты труда адвоката, не учитывает индексацию оплаты труда на случай работы в чрезвычайной ситуации. Это обусловливает социальное неравенство между адвокатами и другими категориями трудящихся граждан, включая самозанятых лиц и индивидуальных предпринимателей. Именно это обстоятельство и побудило российских адвокатов направить заявление президенту РФ, председателю правительства РФ, председателю Государственной думы РФ, президенту ФПА РФ Юрию Пилипенко, президентам адвокатских палат регионов и адвокатским образованиям», — заявил Абуков.

В данном заявлении содержится пожелание разработать комплекс мер по обеспечению защиты социально трудовых прав российских адвокатов, особенно в сфере налогообложения; включить российских адвокатов в список лиц, обладающих правом на компенсации в связи с самоизоляцией или вынужденным простоем; выплачивать вознаграждение адвокату по назначению во время мер, направленных на нераспространение COVID-19, в тройном размере; обеспечить бесперебойную выдачу ордеров для оказания адвокатских услуг; принять меры по снижению финансовой нагрузки на адвокатов на период действия мер, направленных на нераспространение заболевания, а также ввести поощрения адвокатов.

«В случае реализации предлагаемого комплекса мер значительно повысится социально трудовая защищенность российских адвокатов. Надо понимать, что адвокаты, как и медицинские работники, и сотрудники полиции, и работники жизненно важных отраслей производства, вынуждены работать и в условиях эпидемии, подвергая свои здоровье и жизнь опасности, но выполняя свои профессиональные обязанности по защите прав и законных интересов граждан. Поэтому принятие предлагаемых мер представляется вполне обоснованным и если президент, правительство, Госдума и адвокатские образования пойдут на удовлетворение заявления профсоюза, то они продемонстрируют, что им не безразличны права представителей этой очень важной юридической профессии», — резюмировал Абуков.

Инициатива профсоюза также была опубликована на портале change.org.