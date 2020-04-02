Во многих регионах России из-за режима изоляции вводятся ограничения на продажу алкоголя.

По данным «Платформы ОФД», с 16 по 22 марта продажи спиртного в Москве выросли на 30%, а во всей России — на 8%.

Какие регионы уже ограничили продажу алкоголя, кто планирует, а кто считает эту меру чрезмерной, читайте в трансляции ИА REGNUM