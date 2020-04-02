Станут пить больше суррогатов: о запрете продажи алкоголя в Забайкалье
Искусственно создаваемые ограничения по продаже алкоголя приведут только к росту потребления нелегальной и некачественной продукции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя решение властей Забайкальского края о запрете на розничную продажу алкоголя.
Локоть рассказал, ограничат ли в Новосибирске продажу алкоголя на изоляции
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции сегодня, 2 апреля, затронул тему введение ограничения на продажу алкоголя из-за режима изоляции. Он отметил, что «не исключено, что такая мера будет рассмотрена».
«Но пока дополнительных ограничений на торговлю алкоголем в городе Новосибирске не вводилось. Я подчёркиваю, у нас действуют определённые ограничения на торговлю, но исключения для продуктов питания — все магазины, которые занимаются торговлей продуктов питания работают. Мы следим за тем, чтобы продуктовая корзина была наполнена, не было всплеска цен, чтобы у людей был максимальный доступ к продуктам питания и продуктам первой необходимости», — сказал градоначальник.
В Красноярском крае ограничили розничную продажу алкоголя
Депутаты Заксобрания Красноярского края на сессии 2 апреля в двух чтениях приняли закон об ограничениях розничной продажи алкоголя в регионе.
В Петербурге следует ограничить время продажи спиртного вслед за Карелией. С таким предложением выступил депутат городского Заксобрания от «Яблока» Борис Вишневский на пленарном заседании.
В Удмуртии пока не планируется ограничивать время продажи алкогольных напитков. Об этом заявил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарёв. «Пока нет планов ограничивать продажу алкогольной продукции во время самоизоляции», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск». Лашкарёв добавил, что не видит необходимости в такой мере.
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В Кызыле на период самоизоляции запретили продажу алкоголя
В столице Тувы Кызыле ввели запрет на розничную продажу спиртных напитков. Как сообщили в пресс-службе администрации города, это было сделано в связи с введением режима полной самоизоляции на территории республики и для обеспечения на этот период правопорядка. Под запрет попадает в том числе торговля пивом.
спиртзаводы могут начать производить дезинфектанты
В России можно разрешить спиртзаводам временно перейти на производство дезинфицирующих средств, однако такое решение должно быть тщательно проработано, а исполнение — эффективно контролироваться. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.
«Давайте мы поручим комитету по экономике и Сергею Николаевичу Рябухину — он у нас главный в стране, отвечающий за алкоголь, — проанализировать. Просто чтобы не воспользовались этой ситуацией, чтобы не возобновили производство контрафактной водки, чем, к сожалению, грешила Республика Северная Осетия — Алания. Поэтому давайте посмотрим, как не нанеся ущерб, чем можно поддержать», — заявила Матвиенко.
Искусственно создаваемые ограничения по продаже алкоголя приведут только к росту потребления нелегальной и некачественной продукции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя решение властей Забайкальского края.
Как сообщалось ранее, губернатор Забайкалья Александр Осипов ввел в регионе полный запрет на розничную продажу алкоголя «до особого распоряжения». Ранее власти нескольких регионов страны приняли решение ввести дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя в розницу.
В Хакасии ограничат продажу алкоголя
Со 2 апреля в Хакасии продажа алкогольной продукции разрешена только с 10:00 до 15:00 по местному времени. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.
К нарушителям запрета «будут применяться санкции согласно действующему законодательству», уточнил руководитель региона.
Забайкалье на время самоизоляции ввело «сухой закон»
В Забайкальском крае, где пока нет ни одного официально подтверждённого случая заражения коронавирусом, ввели не только режим полной самоизоляции, но и запретили торговать алкогольной продукцией. Как следует из официального сообщения регионального правительства, речь идёт о внесении поправок в принятое ранее постановление «О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».
В пояснении, озвученном заместителем председателя правительства Забайкальского края Андреем Гурулёвым, сказано, что на такие категоричные меры регион был вынужден пойти из-за того, что на почве самоизоляции в крае обострилось количество правонарушений, совершенных в алкогольном опьянении.
В период нерабочей недели из-за эпидемии в России резко возросли продажи водки. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 апреля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации.
«Мы запрашивали у Ассоциации производителей алкоголя, в частности водочников. Дают статистику, что вырос в продажах объём водки. Но не потому что народ в нерабочие недели стал больше пить, а для того, чтобы дезинфицироваться. Из-за нехватки дезинфицирующих средств народ водкой дезинфицируется. Ну снаружи, я имею в виду, не внутренне», — заявила Матвиенко.
«Нас успокоили, что это не связано с увеличением потреблением алкоголя, а только с нехваткой дезинфицирующих средств», — указала она.
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