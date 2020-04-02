Рига, , 16:28 — REGNUM Сообщения о коллективных увольнениях 3200 человек поступили от девятнадцати разных компаний в Латвии. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственного агентства занятости (NVA) Латвии.

По данным NVA, эти предприятия работают в разных сферах — гостиничный бизнес, общественное питание, вывоз мусора, недвижимости, лесного хозяйства, индустрии отдыха. Текущий уровень безработицы в Латвии составил 6,7%.

Директор NVA Эвита Симпсоне сказала журналистам LSM, что за последние сутки ведомство не получало сообщений о коллективных увольнениях. 159 человек было трудоустроено.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.