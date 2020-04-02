Москва, , 16:22 — REGNUM Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 23 по 30 марта снизилась на одну копейку и составила 44,93 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр дизельного топлива за этот же период подешевел в среднем на шесть копеек — до 47,99 рубля.

По состоянию на 30 марта средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,51 рубля, марки АИ-95 — 45,93 рубля, марки АИ-98 — 52,04 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в семи центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подешевел в Саранске — на 0,6%.

Рост цен на бензин отмечен в Горно-Алтайске — на 0,3%, Махачкале и Новосибирске — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.