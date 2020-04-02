Курган, , 16:16 — REGNUM В Курганской области во время самоизоляции граждане могут оформлять сделки с недвижимостью дистанционно через Росреестр. Ведомство в полном объёме осуществляет учётно-регистрационные действия с соблюдением установленных сроков, сообщает пресс-служба регионального управления Росреестра.

На сайте ведомства в электронном виде можно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подать заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав на объекты недвижимости и получить другие услуги.

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