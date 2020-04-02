Москва, , 15:59 — REGNUM Покупатели и продавцы на рынке энергоносителей продолжают играть в кошки-мышки, развернув противостояние вокруг психологического рубежа в $25 по нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Если 1 апреля накануне котировки вновь переписали минимумы за 19 лет, в моменте опустившись ниже $23, то 2 апреля в моменте они показали $25,80. К середине дня темпы роста цены на североморскую смесь сократились до 6,2% ($25,27). До конца дня вероятна проторговка диапазона $24−26, но тактическое преимущество уже на стороне оптимистов несмотря на то, что фундаментальная картина остается довольно мрачной.

Смена рыночного сантимента произошла на фоне очередной «артиллерии» вербальных интервенций от президента США Дональда Трампа, который выразил уверенность в том, что Саудовская Аравия и Россия смогут договориться о восстановлении координации усилий на рынке.

Накануне в Кремле отметили, что телефонный разговор с Эр-Риядом не запланирован, однако двусторонние разногласия могут быть урегулированы благодаря установившимся в последнее время отношениям.

Такой сценарий становится вполне реальным, поскольку к соглашению могут присоединиться и сланцевые компании США, ряды которых стали на фоне обвала цен стали менее стройными. В пользу этого говорит то, что на 14 апреля назначены открытые слушания о регулировании нефтедобычи в Техасе (на такие меры могут пойти и в других штатах).

Поддержку рынку также оказывает информация о готовности Китай начать закупать нефть в стратегический резерв, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке, где вновь замаячила угроза столкновения между США и Ираном.

Рынок пока временно не готов к уходу на более низкие уровни, о чем говорит сдержанная реакция на крупнейший с 2016 год прирост коммерческих запасов сырой нефти на 13,8 млн баррелей в США по данным минэнерго этой страны. Перспективы сокращения предложения, к чему призывают и в МЭА, сдерживают агрессию продавцов, хотя в целом падение потребления во II кв. из-за введенных карантинных мер оценивается в 15−25 млн барр./сутки.

Участники рынка заняли выжидательную позицию, поскольку при одновременном снятии карантина через месяц и возврата ОПЕК+ (+США) к мерам по ограничению нефтедобычи цены на нефть могут вернуться к прежним значениям уже в августе. Так, в частности полагает регулятор Техаса.

В то же время, если карантин продлится четыре месяца спрос восстановится только через два года, тогда станет реалистичным прогноз «однозначных» цен от инвестбанка Goldman Sachs», — пояснил эксперт.

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