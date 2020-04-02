Махачкала, , 16:05 — REGNUM Горячая линия для поддержки предпринимателей запущена в Дагестане в условиях нестабильной экономической ситуации из-за распространения коронавируса. Позвонив в call-центр, представители малого и среднего бизнеса могут проконсультироваться у профильных специалистов об имеющихся мерах господдержки, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

«Мы ждем предложения от каждого предпринимателя. Особенно важно для нас получение обратной связи в отношении снижения контрольно-надзорных действий со стороны соответствующих органов», — прокомментировал первый вице-премьер республики Гаджимагомед Гусейнов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией также создан оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Его основной целью является обеспечение стабильного функционирования особо уязвимых отраслей экономики, сохранение занятости и выработка мер господдержки бизнеса.