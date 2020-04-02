Томск, , 15:55 — REGNUM Томские компании, пострадавшие из-за COVID-19, получат налоговые льготы и отсрочку арендных платежей. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 апреля в администрации Томской области.

«По распоряжению губернатора мы развернули работу по обеспечению социально-экономической устойчивости в период пандемии. В ней участвуют представители власти, эксперты и сами предприниматели», — подчеркнул в ходе круглого стола по поддержке бизнеса заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

По словам Антонова, меры поддержки наиболее пострадавших предпринимателей утверждены на федеральном и на региональном уровнях.

Наиболее пострадавшими считаются компании туристической отрасли, гостиничный бизнес, сфера бытовых и транспортных услуг.

«Также сейчас разрабатывается комплекс мер поддержки для системообразующих предприятий», — отметил вице-губернатор.

Одной из мер помощи является отсрочка по выплате всех видов налогов, кроме НДС. Кроме того, томским предприятиям предложат воспользоваться займами по нулевой ставке для выплаты зарплат.

Антонов заявил, что томские власти прорабатывают механизм уменьшения арендной платы в обмен на снижение налога на имущество собственников торговых центров. Регион готов снизить этот налог на 50−70%. Также прорабатывается вопрос отсрочки платежей за предоставляемые малому бизнесу коммунальные услуги.

Комплекс мер для поддержки бизнеса разработали налоговики. По словам руководителя регионального управления ФНС Геннадия Морозова, приостановлены проведение всех видов проверок, взыскание задолженностей по налогам среди субъектов малого предпринимательства. Приостановлена также подача заявлений о банкротстве предприятий от их кредиторов.

Перечисленные меры поддержки будут дополняться с учетом развития ситуации, пообещал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области в связи с угрозой коронавируса введён режим полной самоизоляции.

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