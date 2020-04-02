Москва, , 15:52 — REGNUM Если говорить о сегодняшних перспективах рубля, то он может укрепиться на фоне роста нефти. Марка нефти Brent демонстрирует рост в районе 10%. заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Рост вызван тем, что переговоры на тему стабилизации рынка нефти уже ведутся. Эту информацию открыто подтверждал президент России Владимир Путин, а также на эту тему было сделано ряд заявлений со стороны США. Автор

При этом стоит отметить, что в случае если российская и американская стороны договорятся до чего-либо, то Саудовская Аравия при помощи Штатов подключится к договору в добровольно-принудительном порядке.

Глобально же ситуация пока не изменилась. Устойчивого восходящего тренда по нефти нет, а значит и драйвера для роста рубля нет. Зато есть реальная проблема коронавируса и влияние его не мировую экономику.

3 апреля выйдут данные с рынка труда США. Ожидается рост безработицы. В случае если данные окажутся значительно хуже ожиданий, данные могут спровоцировать новый импульс снижения в целом валют EM и рубля в частности.

Валютная пара доллар/рубль сейчас консолидируется около максимума 2019 года. Однако, учитывая долгосрочный тренд, отсутствие договоренностей для поддержания рынка нефти и перспективы кризиса мировой экономики сценарий дальнейшего роста валютной пары доллар/рубль остается в приоритете. Первая цель пары обновление максимума на уровне 81,66», — полагает эксперт.

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