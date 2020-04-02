Москва, , 15:50 — REGNUM В марте 2020 года продажи новых машин Mitsubishi на российском авторынке снизились на 10%. Об этом сообщает пресс-служба «ММС Рус».

Всего российские дилеры японского бренда за первый весенний месяц продали 4424 машины, что на 9,8% меньше прошлогоднего результата.

Больше всего в России было продано моделей Mitsubishi Outlander. За март их приобрели 2554 автолюбителя, что на 3% меньше, чем было куплено в марте прошлого года.

На втором месте разместился рамный внедорожник Pajero Sport с результатом 813 купленных машин. Здесь падение продаж составило 23%. Тройку лидеров замыкает компактный кроссовер Mitsubishi ASX. За отчётный период его приобрели 529 покупателей — на 31% меньше, чем в марте 2019 года.

За первый квартал текущего года в РФ было продано 9266 машин Mitsubishi. Это на 13% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

Напомним, в апреле 2020 года Mitsubishi планирует выпустить на авторынок России обновленный кроссовер ASX.

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