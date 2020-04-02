Москва, , 15:42 — REGNUM Действительно, необходимость жителей России сидеть дома в период самоизоляции может привести к тому, что те, у кого услуги ЖКХ учитываются по приборам учета, а не тарифицируются по стандартным нормативам, вырастут, но здоровье дороже, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя увеличение трат на услуги ЖКХ.

«Если ранее трудящиеся как минимум 8−9 часов (с учетом обеденного перерыва) проводили на рабочих местах, а еще какое-то время тратили в транспорте на дорогу, то сейчас они постоянно находятся дома, расходуя и воду, и отопление, и электроэнергию.

Более того, те офисные сотрудники, кто сейчас работает в удаленном режиме, пользуются компьютерами — а это изрядный потребитель энергии.

В этих условиях и федеральные и региональные власти рассматривают варианты снижения нагрузки на конечных потребителей, что выглядит абсолютно правильным.

Временно отменяются пени за просрочку платежей по ЖКХ, в Москве и области на три месяца отменен сбор на капремонт, некоторые региональные власти пересматривают тарифы на отопление и т. д. Так что существенно граждане от вынужденной самоизоляции пострадать не должны.

Тем более, что в качестве своеобразной компенсации выступает снижение расходов на транспорт и питание на работе. Ну и, конечно, не следует забывать, что собственное здоровье и здоровье своих близких неизмеримо важнее, нежели несколько выросшие на время затраты на услуги ЖКХ», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, период самоизоляции может обернуться для российских семей выросшими примерно на 30% тратами на коммунальные услуги.

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