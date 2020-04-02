Москва, , 15:43 — REGNUM Пассажиропоток в крупнейших российских аэропортах по данным на 1 апреля сократился на 83% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА) в Telegram.

Падение потока оценивается, исходя из объёмов перевозок в 33 аэропортах страны, включая столичные воздушные гавани «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Столь сильное снижение произошло на фоне пандемии коронавируса нового типа.

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