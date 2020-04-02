Владимир, , 15:33 — REGNUM Во Владимирской области ввели понижающий коэффициент и отсрочку по договорам аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства на время действия режима повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, соответствующее решение принял губернатор Владимир Сипягин.

По договорам аренды государственного имущества Владимирской области, заключённым без проведения конкурсов или аукционов, для объектов малого и среднего бизнеса установили коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с действующими нормативными правовыми актами области.

Установлен также период отсрочки арендной платы по договорам аренды государственного имущества, заключённым без проведения конкурсов или аукционов — двукратный срок режима повышенной готовности.

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