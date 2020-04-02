Пермь, , 15:43 — REGNUM Курорт «Усть-Качка» в Пермском крае из-за кризиса, который случился из-за мер, принимаемых в борьбе с коронавирусом, оказался на грани банкротства. Почти 1 тыс. человек осталась без работы и денег, сообщает портал 59.ru.

Сотрудники курота устроили флешмоб. Они вышли на улицу с плакатами «#оставайсябезденег».

Согласно распоряжению врио губернатора, до 1 июня приостановлена работа всех курортов. Руководство вынуждено возвращать деньги за путевки несостоявшимся клиентам. Средств на выплату зарплаты работникам нет. Людям предлагают подавать заявление на отпуск без содержания.

Генеральный директор Сергей Постников признался, что нет никаких средств, чтобы оплачивать людям отпуска на период закрытия. «По нулевой ставке меня не кредитуют. Кредиторка на сегодняшний день составила больше 20 миллионов, и никто не может мне ответить, где брать деньги. Выпускаются указы сидеть дома на оплачиваемых выходных, а оплачивать их не из чего», — сказал он.

По его словам, при отсутствии денег людям уже начали давать продукты со склада. Гендиректор охарактеризовал ситуацию как патовую и заявил, что никого не выгоняют, но людей приходиться сокращать.

Профсоюз и руководство курорта обратились за поддержкой к властям, написав официальные письма и в соцсетях, подготовили видеообращение к врио губернатора.

Тем временем 2 апреля на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусу врио главы региона Дмитрий Махонин призвал работодателей соблюдать трудовое законодательство, а одним из примеров недобросовестных действий работодателей привёл действия руководства курорта «Усть-Качка», которое, по его данным, уволило сотрудников и просит их покинуть территорию курорта, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«К работодателям, которые ведут себя подобным образом, надо принимать жёсткие меры», — считает Махонин. Он поручил правоохранителям провести проверку.