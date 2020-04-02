Казань, , 15:36 — REGNUM В Казани льготная категория школьников, а также учащиеся с ограниченными возможностями здоровья на период дистанционного обучения получат продуктовые наборы. Ими будут обеспечены 24 481 школьник. Средства на это выделены из городского бюджета. Продукты в школы начнут завозить уже с 3 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, раньше дети-льготники обедали в школах за счет городского бюджета, практику такой помощи необходимо продолжить на период каникул и дистанционного обучения.

В общей сложности уже приготовлено 123 тонны продуктов питания. В набор вошли: макароны, говяжьи котлеты, рис, сахар, сливочное и подсолнечное масло, сок, сгущенное молоко. Продукты отправят в 163 городские школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десять тысяч бесплатных продовольственных наборов собрали предприниматели Татарии для помощи малоимущим пожилым людям, находящимся в самоизоляции из-за распространения коронавируса. Инициатором благотворительной акции выступили создатели казанского маркетплейса KazanExpress. Их идея была поддержана другими представителями бизнеса.

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