Сеул, , 15:26 — REGNUM Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило южнокорейскую компанию Hyundai в список компаний с негативным прогнозом, сославшись на влияние новой пандемии коронавируса на мировую автомобильную промышленность. Об этом 2 апреля сообщает агентство Yonhap.

«Пандемия COVID-19 вызывает приостановку производства и ослабление спроса в мировой автомобильной промышленности, которая уже столкнулась с замедлением спроса в 2019 году», — говорится в отчете S & P.

В отчете также говорится, что «пандемия усилила сложные условия спроса в автомобильной промышленности».

Ожидается, что продажи южнокорейских автопроизводителей Hyundai и Kia в Соединенных Штатах упадут на 15% в годовом исчислении, а объем поставок в Европу за указанный период снизится на 20%.

«Существует вероятность того, что воздействие пандемии может быть хуже, чем наши пересмотренные предположения. Ключевые рынки Европы и США ещё не смогли сдержать пандемию COVID-19», — добавил он.

Ранее стало известно, что продажи автомобилей компании Hyundai в США упали на 31% по итогам марта 2020 года.

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