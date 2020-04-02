Душанбе, , 15:16 — REGNUM Текстильные предприятия Таджикистана помимо различных видов одежды теперь производят специальную защитную медицинскую одежду и медицинские маски. Об этом сообщается на официальном сайте министерства промышленности Таджикистана.

По данным ведомства, ООО «Нассочии Точик» (Таджиктекстиль) и ООО «Нассочи Худжанд» изготавливают из хлопчатобумажной ткани больничную одежду, а также простыни и одеяла, ОАО «Гулистон Душанбе» приступило к пошиву специальной медицинской одежды, а ООО «Сифат саноат» производит медицинские халаты.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности таджикистанцев в ООО «Фармтекс» поставили на поток производство медицинской марли и средств личной гигиены.

По информации министерства, на сегодняшний день свыше 15 предприятий страны приступили к пошиву медицинских масок и различных средств защиты.

Отмечается, что за сутки в стране производится порядка 45−50 тыс. медицинских масок.

В сообщении говорится, что подобные меры входят в план действий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, разработанный министерством промышленности Таджикистана.