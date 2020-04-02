Додома, , 15:18 — REGNUM Всемирный банк утвердил предоставление Танзании образовательного кредита в размере 500 миллионов долларов США после нескольких лет задержки данного решения из-за опасений по поводу политики страны, запрещающей беременным ученицам посещать государственные школы. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление всемирного банка.

По информации журналистов агентства, в 2018 году Всемирный банк заморозил выдачу ссуд для Танзании на общую сумму 1,7 миллиардов долларов США после введения запрета на посещение школ беременными подростками и принятия закона, запрещающего ставить под сомнение официальную статистику правительства Танзании.

По условиям предоставления образовательного кредита, которые предназначен для улучшения доступа к средней школе в восточноафриканской стране, правительство должно предоставить беременным подросткам, которые были вынуждены бросить школу, возможность завершить свое обучение в рамках альтернативных государственных образовательных программ, сообщается в заявлении Всемирного банка.

Со своей стороны, лидер оппозиции Танзании Зитто Кабве, который ранее требовал отозвать кредит до тех пор, пока он не станет более инклюзивным, высоко оценил условия кредита. Тем не менее, некоторые активисты подчеркивали, что в сфере обеспечения доступности образования предстоит еще много работы.

«Я ожидала, что Всемирный банк будет настаивать на повторном обучении матерей-подростков в государственных школах», — сказала Кэрол Ндоси, активистка по защите прав женщин. Однако добавила, что «это был шаг в правильном направлении», комментируя условия кредита.

Напомним, что президент Танзании Джон Магуфули объявил о запрете на посещение школ беременными подростками в 2017 году, вызвав резкую критику со стороны активистов и доноров. По данным Всемирного банка, крупнейшего внешнего кредитора Танзании, около 5500 беременных подростков бросают школу каждый год.

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