Москва, , 15:09 — REGNUM Массовое обращение граждан в банки с требованиями предоставления им кредитных «каникул» — это логичная ситуация. Об этом сообщил ИА REGNUM учёный-экономист, министр экономики РФ (1992—1993) Андрей Нечаев, комментируя информацию об увеличившемся количестве обращений в кредитные организации.

По мнению эксперта, такая ситуации сложилась из-за того, что мера по поддержке граждан была объявлена, а процедура выполнения не была прописана.

«Ситуация абсолютно логичная, в том смысле, что, когда власть вообще или президент что-то объявляет, это вызывает у граждан доверие, надежду, а механизмы и процедуры абсолютно не прописаны. По идее, в развитие этого либо Министерство финансов, либо лучше Центральный банк должны прописать инструкцию, или хотя бы разъяснительное письмо для банков, где прописано, кто попадает под категорию тех, кто может требовать или просить отсрочку по обслуживанию кредита. Насколько я понимаю, ничего этого не было, так что банки, собственно, оказываются один на один с заёмщиками. И это чистый волюнтаризм получается. Понятно, что банки не заинтересованы в этом. Эта мера была не продумана. Вот сейчас банк не будет получать доходы по этим кредитам, а депозиты он должен обслуживать. Каникул по депозитам никто не объявлял. Поэтому фактически вот эта благородная мера о потерпевших гражданах перекладывается на плечи банка. Так же как вот эта выходная неделя тоже легла на плечи бизнеса», — сказал он.

Эксперт отметил, что проценты по кредитам на время кредитных каникул должны начисляться, поскольку иначе пострадают вкладчики.

«Проценты по кредитам, конечно, должны начисляться, тут надо понимать, что у банков своих денежных средств нет. Это деньги вкладчиков, деньги клиентов, кроме собственного капитала, который должен быть 10 процентов. Могли принять закон, что по кредитам вообще бы не начислялись проценты в подарок, но после этого банковская система закончится», — уверен экономист.

По мнению Нечаева, если государство действительно заботится о гражданах, «оно могло бы компенсировать им эти проценты».

«Проще непосредственно банку компенсировать», — добавил он.