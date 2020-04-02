Москва, , 15:06 — REGNUM Российская нефть марки Urals преподнесла неприятный сюрприз, связанный с увеличением дисконта относительно нефти марки Brent, увеличившись с обычных $2−3 до более $5, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансового менеджмента Константин Ордов, комментируя снижения цены нефти Urals за баррель ниже нуля.

«Это говорит либо о насыщении рынком именно российским сортом, что не позволит расширить рынок поставки, либо о наличие сговора ряда основных потребителей, предпочитающих нероссийских поставщиков. В любом случае цена, вероятнее всего, продолжит падение, создавая нервозность на рынке и отрицательно влияя на цены всех сортов нефти.

Отрицательные цены на нефть явное преувеличение, но отрицательная доходность сегодня стала для России главным инструментом конкурентной борьбы за рынок нефти.

Желание «выжить» конкурента и захватить его долю на рынке в последние десятилетия было связано с использованием стратегии демпинга и это стало возможным в результате появления транснациональных «компаний-монстров», имеющие огромные финансовые ресурсы, чтобы перетерпеть время низких цен и отрицательных доходностей.

Китай и мировые производители остро нуждаются в дешевых энергетических ресурсах для восстановления после пандемии, которая привела к снижению спроса на нефть и газ, поэтому объективно цены не могли оставаться высокими.

Но сегодня формируется структура рынка нефти и газа после экономического кризиса, что требует от России продолжать добывать нефть даже при отрицательной доходности, увеличившие свою долю на рынке и формируя новые товарные цепочки.

При этом понимая, что за периодом низких цен придет период экономического восстановления и непременно роста цен на сырьевые товары. В этот момент можно будет компенсировать все текущие затраты компаний, направленных на сохранение и увеличение доли на рынке», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале текущей недели экспортные цены на нефть российской марки Urals за баррель опустились ниже нуля.

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