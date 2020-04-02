Киев, , 15:05 — REGNUM Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг на конец февраля 2020 года составила 66,7 млрд гривен (порядка 2,3 млрд долларов), сообщила 2 апреля украинская государственная служба статистики.

Ведомство отмечает, что задолженность в феврале сократилась на 0,4% по сравнению с январем 2020 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наибольшие долги украинцы накопили за газ и отопление/горячую воду — 28,6 млрд гривен и 22,4 млрд гривен соответственно.

В феврале население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 19,8 млрд гривен — что составляет 100,8% начисленных за этот период сумм.

Наибольшая задолженность в стране — у города Киев, Днепропетровской и Харьковской областей.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов в специальном обращении рассказал о рисках неуплаты гражданами за услуги ЖКХ на время карантина.

«Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством для поддержки населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков», — объяснил министр.

На Украине правительство заявило, что увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услугна период карантина тем людям которые их получают, остальные должны оплачивать услуги в полном объеме. Эксперты прогнозируют по итогам марта серьезный кризис неплатежей.