Москва, , 15:05 — REGNUM Совфед одобрил закон о «кредитных каникулах» для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Кредитные каникулы» вводятся на полгода, обратиться за их предоставлением можно и по телефону, не позднее 30 сентября 2020 года.

Что касается кредитов по ипотеке и потребкредитов, льготная ставка на период каникул составит две трети от среднерыночной.

Основанием для таких каникул является снижение дохода на 30% и более за предшествующий месяц по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

В то же время стало известно, что правительство РФ выделит 5 млрд рублей на субсидии кредитным организациям для обеспечения отсрочки платежей по кредитам малому и среднему бизнесу.

В Совфеде указали на то, что после принятия закона правительство должно разработать пакет постановлений во исполнение норм.

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