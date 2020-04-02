Оренбург, , 14:58 — REGNUM В Оренбургской области запустили «горячую линию» для бизнеса. Власти принимают меры поддержки предпринимательства в условиях борьбы с распространением коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

В частности, для отдельных категорий снижен транспортный налог, ставка по налогу на имущество организаций, ставка по упрощенной системе налогообложения, а также действует льготная арендная плата.

Установлена возможность начисления нулевой процентной ставки на три месяца по займам, выданным Оренбургским областным фондом поддержки малого предпринимательства и Гарантийным фондом для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отсрочка по погашению выданных ранее займов.

В период борьбы с распространение коронавирусной инфекции ресурсоснабжающим организациям рекомендовано отменить пени, санкции, штрафы за неуплату коммунальных платежей предприятиями. Ряд предприятий может воспользоваться льготным кредитным займом. Введен мораторий на проверки предпринимателей.

Как подчеркнула и. о. вице-губернатора — заместителя председателя правительства по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Наталья Левинсон, меры указаны в распоряжении губернатора. «Данный пакет не окончательный, будет расширяться. Сегодня принимаем стабилизирующие меры, а дальше мы будем рассматривать меры развивающие», — отметила она.