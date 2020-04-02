Москва, , 15:00 — REGNUM Конструкторское бюро Смирнова продаёт коллекцию раритетных ГАЗ серии М за 200 млн рублей. Коллекционные авто можно увидеть на сервисе «Авто.ру».

В коллекции имеются такие экземпляры Горьковского автомобильного завода, как первый в мире седан с полным приводом, бронемашина с макетом пулемёта Дегтярёва, а также реплика гоночного авто, которая установила рекорд скорости в СССР.

Всего на продажу выставлено восемь автомобилей ГАЗ. Из них два лота — трёхосные пикапы ГАЗ-21 и один — пассажирская модификация седана ГАЗ-25.

Стоит отметить, что если грузовичков было выпущено около ста единиц, то седанов с конвейера завода сошло всего шесть единиц.

Также в коллекции имеется полноприводный седан ГАЗ-61−73 по прозвищу «Забытый маршал» и два пикапа ГАЗ-61. Единственной репликой среди этих машин является первое в Советском Союзе гоночное авто ГАЗ-ГЛ-1. Мощность движка спортивной машины равна 85 «лошадей», а максимальная скорость — 147 км/ч.

Ранее на одной из торговых площадок в США была выставлена на продажу редкая модель Dodge Viper ACR-X. Владелец оценил авто в 159 тыс. долларов (около 12,4 млн рублей).

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