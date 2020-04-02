Барнаул, , 14:51 — REGNUM В Алтайском крае, где уже выявлен четвёртый официально зарегистрированный случай заражения коронавирусной инфекцией, вводятся новые условия финансовой поддержки малого бизнеса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Алтайским фондом микрозаймов на льготных условиях (под 3% годовых) осуществляется предоставление займов для субъектов, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением на территории региона новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Также фонд существенно упростил условия предоставления займов: отменены требования по оформлению не менее двух поручителей по договору займа, обеспеченному залогом; изменены требования по залоговому обеспечению, а именно: отменны ограничения по году выпуска транспортных средств и с/х техники; увеличена сумма частично-обеспеченного займа с 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей; уменьшена доля обеспечения по частично обеспеченным займам до 50%.

Кроме того увеличен срок возможной пролонгации для займов, выданных на пополнение оборотных средств с 18 до 36 месяцев, а также предусмотрена возможность предоставления займов под поручительство НО «Алтайский фонд МСП».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 31 марта Алтайской край, как и многие другие российские регионы, в связи с мировой эпидемией коронавируса, перешёл в режим самоизоляции.

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