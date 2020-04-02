Махачкала, , 14:56 — REGNUM Оперативный штаб для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции создан в Дагестане. Возглавил его премьер республики Артем Здунов, сообщили ИА REGNUM 2 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Основной целью нового штаба является обеспечение стабильного функционирования особо уязвимых в этой ситуации отраслей экономики, сохранение занятости, выработка мер господдержки субъектам предпринимательства. Штаб будет проводить постоянный мониторинг социально-экономических показателей, ценовой ситуации на продовольственном рынке и рынке лекарств, наличия в регионе запасов продовольствия.

Одна из первоочередных задач штаба — сформировать план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Дагестана с соответствующим финансированием из республиканского и федерального бюджетов.

В состав оперативного штаба вошли представители регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей, налоговой службы региона, управления Федеральной антимонопольной службы, Общественной палаты республики, финансовых структур, а также руководители ряда министерств и ведомств, председатели комитетов регионального парламента. Первое заседание штаба намечено на 3 апреля.

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