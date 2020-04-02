Сеул, , 14:55 — REGNUM Представители Южной Кореи и США провели 2 апреля пятое заседание совместного комитета в рамках Соглашения о свободной торговле (ЗСТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, это первая встреча представителей двух стран с 1 января 2019 года.

Известно, что в рамках встречи, прошедшей в формате видеоконференции, стороны обменялись мнениями по вопросам, предоставляющим взаимный интерес, включая текстиль, автомобили, фармацевтику, конкурентное право, а также договорились стремиться к укреплению сотрудничества и к тому, чтобы двусторонняя торговля и инвестиции были стабильными и взаимовыгодными.