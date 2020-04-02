Москва, , 14:38 — REGNUM Очевидно, что банкротство крупной американской сланцевой компании Whiting Petroleum не связано напрямую с текущей ситуацией на рынке нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев. комментируя банкротство сланцевой компании в США.

«Компании, особенно крупные, не банкротятся в одночасье, а реальные поставки нефти идут по более долгосрочным контрактам, не реагирующим моментально на изменение фьючерсных цен.

Но известно, что у американских сланцевых компаний очень высокая себестоимость добычи, к тому же этот сектор очень сильно закредитован.

Вероятно, у компании проблемы были давно, а в текущей ситуации она просто не смогла перекредитоваться. Тем не менее это банкротство — один из симптомов слабости нефтяного сектора США», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, приступила к процедуре банкротства.

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