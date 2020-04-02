Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM Определить, как распространение коронавирусной инфекции и введённый режим всеобщей изоляции сказались на количестве безработных граждан в Ростовской области, пока сложно, передаёт ИА REGNUM 2 апреля.

На официальном сайте региональной службы занятости населения в разделе «Ситуация на рынке труда» актуальна на 27 марта 2020 года. Согласно этим данным, в настоящее время вакансий на Дону насчитывается почти 44,5 тыс., число безработных граждан — 16 тыс. 627 человек. Уровень безработицы составил 0,8%. Жителям Ростовской области рекомендовано обращаться в центры занятости в дистанционном режиме.

На сайте Ростовстата указано, что среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в январе 2020 года составила 1 млн 59 тыс. 478 человек.