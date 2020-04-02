Нур-Султан, , 14:28 — REGNUM Общий пакет антикризисных мер в Казахстане составит 5,9 трлн тенге ($13,2 млрд). Об этом 2 апреля заявил первый заместитель министра финансов Берик Шолпанкулов на брифинге.

По его словам, 2,5 трлн тенге ($5,6 млрд) будут изысканы из внебюджетных средств и 3,5 трлн тенге ($7,8 млрд) — из республиканского бюджета. Замминистра отметил, что обеспечение экономической стабильности в режиме чрезвычайного положения будет направлено 1,2 трлн тенге ($2,7 млрд).

Кроме того, на поддержку занятости населения направят 300 млрд тенге ($670 млн). Эти деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов и создание 250 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов заявил, что по итогам 2020 года ВВП республики снизится на 0,9%. Согласно прогнозу, номинальный объем составит 69,7 трлн тенге ($155 млрд).

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