Москва, , 14:20 — REGNUM Банкротство крупного производителя американской сланцевой нефти Whiting Petroleum в любом случае остановит производство, но есть вероятность, что, если компания договорится с кредиторами или получит субсидии от федерального правительства, она сможет возобновить производство, как только это позволят растущие цены, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя банкротство сланцевых компаний в США.

«Цена барреля техасской нефти WTI опустилась до исторически низких уровней в $23 за баррель. Самые успешные производители сланцевой нефти в США могли добывать нефть безубыточно при цене не ниже $30 за баррель, а для большинства сланцевиков безубыточным являлся уровень в $40 за баррель.

Теперь в некоторых штатах США дело доходит до нулевых или даже отрицательных цен на нефть, когда расходы на поставку нефти потребителю превышают рыночную цену.

С отрицательными рублёвыми ценами на нефть на внутреннем рынке в некоторых регионах столкнулись и российские нефтяники, однако экспорт для многих из них по-прежнему хотя бы безубыточен. А так как многие американские сланцевики работали исключительно на внутренний рынок, теперь они могут лишиться не только прибыли, но и выручки.

Уход с внутреннего американского рынка многих небольших компаний неизбежен, однако, вопрос в том, как быстро восстановятся и смогут ли вообще восстановиться крупные производители сланцевой нефти.

Однако поскольку первым шаг к переговорам о стабилизации ситуации на нефтяном рынке сделал президент США Дональд Трамп, похоже, что «подгорает» именно у США, если там начали банкротиться крупные сланцевые компании.

Ну и кроме того, Трампу массовые банкротства в ходе его предвыборной кампании не нужны, так что он будет пытаться сделать всё возможное, чтобы Россия и Саудовская Аравия снова сели за стол переговоров.

Для санкций и силового давления сейчас не время, значит, будет пытаться уговорить и, выражаясь его словами «заключить хорошую сделку». Однако и Россия, и Саудовская Аравия будут внимательно смотреть на то, что США смогут им предложить в обмен», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Whiting Petroleum, занимающаяся добычей сланцевой нефти, приступила к процедуре банкротства.

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