Москва, , 14:09 — REGNUM Члены ОПЕК+ не поднимали вопрос о заключении нового или альтернативного соглашения по сокращению объемов добычи нефти. Об этом 2 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

«Пока ни о каких конкретных сделках или даже абстрактных сделках взамен ОПЕК+ никто речи не заводил», — сказал Песков. Он напомнил, что главы США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили ситуацию с мировыми ценами не нефть.

Представитель Кремля отметил, что этой ситуацией «никто не доволен». Песков добавил, что руководство продолжает обсуждать этот вопрос на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля президент США Дональд Тармп заявил журналистам, что Россия и Саудовская Аравия должны выработают решение по нефтяному вопросу в ближайшие дни.

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