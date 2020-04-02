2 апреля 2020 | Время чтения 2 мин

Доцент кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения, кандидат юридических наук Олег Гринь ещё раз о «кредитных каникулах»

Олег Гринь, , 15:38 — REGNUM Закон, устанавливающий «кредитные каникулы», принят Государственной думой 1 апреля 2020 г. (законопроект № 842 224−7), пока не опубликован и не вступил в силу. Данные правила схожи с теми, что были предусмотрены ранее в рамках «ипотечных каникул» (Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ).

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С момента вступления закона о «кредитных каникулах» в силу граждане (в том числе индивидуальные предприниматели), заключившие кредитные договоры (договоры займа) до вступления в силу данного закона, вправе обратиться к кредитору с требованием об изменении условий такого договора в части приостановления исполнения заемщиком своих обязательств. Срок приостановления определяется самим заемщиком, но не может превышать 6 месяцев.

Это право возникает при одновременном соблюдении следующих трех условий:

1) размер кредита (займа) не превышает максимальный размер, установленный правительством Российской Федерации для целей применения этой меры. Данный размер может быть предусмотрен правительством в абсолютном значении и (или) в относительном значении в зависимости от дохода заемщика с учетом региональных особенностей. В настоящий момент правительство такого требования не установило (в отношении «ипотечных каникул» такой размер составлял 15 млн руб.);

2) снижение дохода заемщика за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика с требованием о предоставлении каникул, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика за 2019 год. Правительство Российской Федерации вправе определить методику расчета среднемесячного дохода заемщика для целей применения данной нормы;

3) если в отношении этого кредита (займа) не действуют льготные периоды, которые были ранее установлены в рамках «ипотечных каникул» для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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Воспользоваться таким правом заемщики могут не позднее 30 сентября 2020 года.

Срок рассмотрения заявления кредитором — 5 дней. Подтверждающие документы заёмщик должен предоставить в течение 90 дней после запроса кредитора (по уважительной причине срок может быть продлен кредитором еще на 30 дней). У кредитора также появится право самостоятельно запросить сведения о доходах в ФНС и государственных внебюджетных фондах.

В случае если информация о снижении дохода заемщика на 30 процентов не подтвердится, то в предоставлении льготного периода будет отказано. Кредитор получит право взыскать все суммы в соответствии с условиями кредитного договора (договора займа).