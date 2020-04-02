Сеул, , 13:46 — REGNUM По итогам марта 2020 года реализация автомобилей в Южной Кореи упала на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает агентство Yonhap.

По данным журналистов, вспышка коронавируса в Южной Корее повлияла на производство и продажу автомобилей. Так, совокупные продажи пяти автопроизводителей страны — Hyundai Motor, Kia Motors, GM Korea, Renault Samsung Motors и SsangYong Motor — в марте составили 597 826 экземпляров. При этом год назад было продано 702 929 автомобилей.

Снижение продаж в основном произошло из-за приостановки работы основных зарубежных заводов Hyundai и Kia, а также за счет сокращения производства, поскольку COVID-19 распространился по всему миру и оказал большее влияние на мировую экономику.

Hyundai и Kia, которые совместно являются пятым по объему продаж автопроизводителем в мире, приостановили производство на большинстве своих заводов в Соединенных Штатах, Европе, России и Индии.

Напомним, за март 2020 года реализация южнокорейской компании Hyundai на мировом рынке снизилась на 20,9%. Всего было продано за месяц 308 503 автомобиля компании.

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