Минск, , 13:53 — REGNUM Решения о покупке российской нефти у той или иной компании будут принимать белорусские, а не российские власти. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

По его словам, ранее «рыночники» заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний «Сафмар». Теперь российская сторона хочет, чтобы нефть поставляли «Лукойл», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и другие компании.

«Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер. Нет…» — заявил он.

Белорусский лидер назвал ненормальной ситуацию, когда поставщика определит Минэкономразвития РФ.

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