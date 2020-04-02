Москва, , 13:25 — REGNUM На этой неделе был запущен методологический онлайн-проект CDTOwiki. Авторы проекта — эксперты Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ. Центр ведет образовательную, научно-методическую и исследовательскую работу в сфере цифровой трансформации. О том, что такое «Википедия цифровой трансформации», корреспонденту ИА РЕ рассказал руководитель направления CDTOwiki Владислав Тюрин.

Владислав, расскажите, что такое CDTOwiki и почему Центр подготовки руководителей цифровой трансформации решил создать этот ресурс?

CDTO — это аббревиатура от Chief Digital Transformation Officer — руководитель цифровой трансформации. Наш Центр реализует образовательные программы в сфере цифровой трансформации. Если сказать более конкретно, мы рассказываем представителям государственных и муниципальных органов власти и их подведомственных организаций о способах внедрения цифровых технологий в процессное и проектное управление, создании платформенных решений в области образования, медицины, ЖКХ и так далее. Это основное направление, которым мы занимаемся. Но вместе с этим, в нашей команде есть специалисты, которые вовлечены в исследовательскую работу в этих областях: готовят экспертные заключения, аналитические доклады и проводят аудит внедряемых решений. Все это помогает нам делать содержание образовательных программ актуальным, а материалы — доступными всем госслужащим, и нашим выпускникам, и нашим будущим слушателям. Мы выяснили, что в силу новизны изучаемых проблем, их методология, глоссарий, понятийные рамки очень сильно размыты. Вместе с тем у нас есть достаточный экспертный и исследовательский потенциал, чтобы начать работу над формированием базы знаний по вопросам цифровой трансформации.

Ключевая особенность нашего проекта в том, что мы не планируем стать единственными авторами этой масштабной платформы знаний. Напротив, мы очень рассчитываем на привлечение коллег по всей стране. Соответственно, при проектировании площадки мы выбрали wiki-формат, с тем чтобы автором статьи мог стать любой человек, обладающий необходимыми компетенциями.

Ресурс разрабатывается на основе движка MediaWiki с открытым кодом, как и у самой «Википедии». Сегодня это дает серьезные преимущества по качеству и скорости развития функциональной составляющей. Приоритетом для нас является политика открытого контента. Сейчас платформа CDTOwiki запущена в бета-режиме: мы анализируем востребованность уже выложенного контента, собираем обратную связь от пользователей, тестируем нагрузки и формат контента, дорабатываем функционал.

«Википедия» гордится тем, что насчитывает более 40 миллионов статей. Какие цели ставит перед собой команда, работающая над CDTOwiki?

Прежде всего, наш проект — это не просто статичный глоссарий по теме цифровой трансформации, а постоянно развивающаяся база материалов, разделенных на несколько блоков: термины и определения, авторские материалы, фреймворки, методики, кейсы, ссылки на сторонние источники и т.д. Сложность и значимость нашей работы заключаются в том, что мы создаем перекрестную базу знаний. Например, если вы будете искать на CDTOwiki термин Agile, то попадете на страницу, где будет не только собственно определение, но и ссылки на публикации экспертов по Agile-подходу в государственном управлении, аналитический доклад нашего Центра по этой проблеме и ссылки на сторонние ресурсы.

Цифровая трансформация — молодая область знаний, по многим вопросам высказываются совершенно разные мнения, поэтому наша задача — дать пользователю наиболее широкий взгляд на проблему. Наш приоритет в том, что мы собираем валидные ресурсы по проблеме.

Можно ли предположить, что однажды CDTOwiki заменит все учебные пособия и методические рекомендации для слушателей образовательных программ вашего Центра и всех, кто хочет прокачать свои компетенции в области цифровой трансформации?

Конечно, нет! Наш ресурс — это своего рода инструмент, призванный значительно облегчить освоение материала для слушателя и работу преподавателя, методиста. Мы рассчитываем, что ресурсы площадки будут востребованы у наших слушателей, у студентов вузов, изучающих государственное и муниципальное управление, менеджмент. Для формирования компетенций в области цифровой трансформации необходимы не только знания, но и умения и навыки их применения на практике. Согласитесь, сложно стать мастером спорта по легкой атлетике, если вместо тренировок читать статьи о беге и прыжках в высоту в «Википедии», даже если толковые статьи написаны олимпийскими чемпионами, которые сами добились высоких результатов. Не будем забывать и о том, что тема цифровой трансформации государственного управления, цифровой экономики, цифрового развития социальной сферы не просто новая, но и сама по себе сложная. Без качественных исследовательских и аналитических материалов не обойтись. Также необходимо выстраивать взаимодействие с широким кругом экспертов, в том числе с использованием новых онлайн-инструментов и форматов.

Тем не менее ваш ресурс адресован в первую очередь слушателям курсов Центра подготовки руководителей цифровой трансформации. Кому еще может быть интересен ваш проект?

Разумеется, основными посетителями CDTOwiki станут наши слушатели, но мы ждем, что профессиональное научное сообщество также проявит интерес к платформе. У нас в удобном формате представлена методология и понятийная база цифровой трансформации, что будет большим подспорьем в исследовательской работе. В течение года мы запустим раздел с кейсами. Наша задача — не просто описывать успехи или неудачные решения в области цифровой трансформации госсектора, медицины, образования, бизнес-процессы с привлечением реальных примеров, а методически связать эти кейсы с другими материалами ресурса. Уверен, что эти публикации будут востребованы непосредственными агентами трансформации.

Таким образом, по мере развития проекта будут открываться новые грани его применения, а пользователи смогут не только получить самую актуальную информацию, но и принять участие в развитии проекта. Именно такая синергия перманентного развития заложена в основу CDTOwiki.