Санкт-Петербург, , 13:23 — REGNUM

Российским компаниям легче переживать нынешний кризис — они в меньшей степени зависят от заемных средств и могут рассчитывать на большую поддержку государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя информацию о возможных переговорах стран-экспортеров нефти.

Как сообщалось ранее, ситуация на нефтяном рынке была одной из тем телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия, по его мнению, в скором времени «договорятся», потому что нынешняя ситуация невыгодна для всех. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что консультации с Саудовской Аравией по этому вопросу до настоящего времени не начались и проводить переговоры лидеров двух стран пока не планируется.

« США не заинтересованы в потере части рынков, а именно так, в случае отсутствия договоренностей, может развиваться нынешняя ситуация. Поэтому Трамп и звонил Путину. В отношении Саудовской Аравии власти США, скорее всего, тоже пытались использовать какие-то механизмы, чтобы убедить их пересмотреть свою позицию.

Но российские компании пока не готовы договариваться. Отсутствует почва для договоренностей. Сначала нужно установление статус-кво, а Саудовская Аравия вместо этого заваливает рынки своей нефтью, которой переполнены хранилища и которую у них перестают покупать. На таком фоне начали разоряться уже американские компании.