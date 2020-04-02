Санкт-Петербург,
2 апреля 2020, 13:23 — REGNUM
Российским компаниям легче переживать нынешний кризис — они в меньшей степени зависят от заемных средств и могут рассчитывать на большую поддержку государства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 апреля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя информацию о возможных переговорах стран-экспортеров нефти.
Как сообщалось ранее, ситуация на нефтяном рынке была одной из тем телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия, по его мнению, в скором времени «договорятся», потому что нынешняя ситуация невыгодна для всех. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что консультации с Саудовской Аравией по этому вопросу до настоящего времени не начались и проводить переговоры лидеров двух стран пока не планируется.
«США не заинтересованы в потере части рынков, а именно так, в случае отсутствия договоренностей, может развиваться нынешняя ситуация. Поэтому Трамп и звонил Путину. В отношении Саудовской Аравии власти США, скорее всего, тоже пытались использовать какие-то механизмы, чтобы убедить их пересмотреть свою позицию.
Но российские компании пока не готовы договариваться. Отсутствует почва для договоренностей. Сначала нужно установление статус-кво, а Саудовская Аравия вместо этого заваливает рынки своей нефтью, которой переполнены хранилища и которую у них перестают покупать. На таком фоне начали разоряться уже американские компании.
Трампу очень нужно изменить эту ситуацию. Нефтяники — это его избиратели. К тому же американским компаниям будет сложнее проходить этот кризис, чем российским. Там много частных компаний, которые строят бизнес на заемные средства. У нас добыча ведется на традиционных месторождениях, потребность в дорогостоящем оборудовании — ниже, а поддержка отрасли со стороны государства — больше«, — отметил Дмитрий Кумановский.