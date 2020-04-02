Москва, , 13:23 — REGNUM Политику России в сфере энергетики необходимо проработать с учётом происходящих изменений. Об этом заявил 2 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Глава правительства отметил, что «глобальная экономика замедляется» и спрос на энергоносители падает, но этот кризис завершится.

Мишустин призвал «работать на будущее», оценивая изменения в мировой энергетике, «с учётом развития технологий, структуры производства, спроса».

«Уже сейчас планировать свои действия на период восстановления глобальных рынков и выстраивать энергетическую политику государства», — сказал он.