Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:15 — REGNUM Кемеровское правительство работает над пакетом региональных мер помощи малым и средним предприятиям, чтобы поддержать их в период борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

«Мы обратилась в Министерство экономического развития РФ с просьбой увеличить для региона финансирование программы льготного кредитования предпринимателей. В банки Кузбасса направлены рекомендации о реструктуризации имеющейся задолженности. Рассматривается вопрос о введении очень значительных налоговых льгот для предприятий и предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, — уточнил Цивилёв. — Муниципальным органам направили рекомендацию снизить ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД). Это все — в дополнение к тем льготам и тем решениям, о которых объявил президент Российской Федерации Владимир Путин».

Губернатор подчеркнул, что власти будут максимально поддерживать экономику.

Предприниматели на встрече с Сергеем Цивилёвым в Новокузнецке сегодня, 2 апреля, попросили внедрить дополнительные налоговые льготы, ввести мораторий на проверки и штрафы, разработать механизм оформления единого пропуска для сотрудников предприятий, которые продолжают работу.