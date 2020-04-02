Курган, , 13:08 — REGNUM В Курганской области для предпринимателей на 10 млн увеличен максимальный размер единовременной субсидии по одному договору лизинга оборудования. Заявки от бизнесменов принимаются с 1 по 15 апреля 2020 года, сообщает региональный департамент промышленности и транспорта.

Если ранее данная субсидия на возмещение первоначального взноса по договорам лизинга могла составлять не более 15 млн рублей, то сейчас — не более 25 млн рублей.

Помимо этого, предприниматель сможет возместить из бюджета до 50% от общей стоимости договора лизинга, вместо ранее установленных 30%.

Воспользоваться этой мерой господдержки могут предприятия, готовые обеспечить создание не менее одного рабочего места на каждые 2 млн рублей предоставленных субсидий из областного бюджета, уточнил директор департамента промышленности и транспорта Владимир Ковалёв.