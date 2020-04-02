Москва, , 13:49 — REGNUM Резкий рост выявленных случаев заражения коронавирусом по состоянию на 2 апреля не должен вызывать беспокойства. Об этом 2 апреля заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время ток-шоу речь зашла о резком росте числа выявленных случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 1 апреля было зарегистрировано 440 новых случаев, а сутками позже — уже 771 новый случай. Однако, по мнению эксперта, это связано с улучшением выявляемости больных этой инфекцией.

«Эти цифры нас не должны пугать. Со вчерашнего дня мы нарастили объемы тестирования. Это означает, что мы можем выявлять больше заражённых. Самая главная здесь проблема, чтобы пик серьезно больных, нуждающихся в госпитализации, не пришёлся сразу на мощности медицинских учреждений, которые могут захлестнуться, как в Италии», — сказала Попович.

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