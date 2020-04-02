Москва, , 12:57 — REGNUM Правительству нельзя затягивать с принятием подзаконных актов. Об этом 2 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Он отметил, что нужно «максимально быстро подготовить и принять подзаконные акты, которые позволят» работать в полную силу тем федеральным законам, которые подписал президент РФ.

«Это нужно сделать так же оперативно, как мы внесли изменения в законодательство по инициативам президента, которые он озвучил в своем обращении», — сказал Мишустин.

Глава правительства добавил, что документы затронут разные сферы, в том числе сферу строительства и рынок медизделий.