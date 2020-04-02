Нур-Султан, , 12:57 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Казахстана по итогам 2020 года составит 69,7 трлн тенге ($155,5 млрд), что на 0,9% меньше, чем в 2019 году. Об этом 2 апреля заявил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов на заседании правительства.

Стоимость барреля нефти, заложенного в бюджет Казахстана, установлена на уровне $20, а курс национальной валюты — 440 тенге за доллар США. Целевой коридор годовой инфляции установлен на уровне 9−11%. Прогнозируется, что объем экспорта снизится на 32%, до $35,1 млрд, а импорта — на 22%, до $26,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что правительство планирует создать более 240 тыс. новых рабочих мест. В частности, на поддержку занятости планируется направить 1 трлн тенге ($2,23 млрд).

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