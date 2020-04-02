Киев, , 12:57 — REGNUM Национальный банк Украины перечислил 42,72 млрд грн своей прибыли за прошлый год в государственный бюджет страны, сообщила 2 апреля пресс-служба регулятора.

Нацбанк Украины подчеркивает, что в этом году было решено перечислить всю сумму сразу, а не отдельными траншами, как это делали обычно.

Также отмечается, что перечислено на 2 млрд грн больше, чем планировалось в соответствии с законом Украины о госбюджете Украины на 2020 год.

«Таким образом, Национальный банк помогает правительству в нелегком деле преодоления эпидемии на Украине», — отмечается в заявлении регулятора.

ИА REGNUM напоминает, что доходы бюджета Украины в марте составили 87,9 млрд грн при плане 98,1 млрд грн — то есть уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. В Нацбанке заявили, что расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%.