Екатеринбург, , 12:55 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил ответственным министерствам и ведомствам помочь аграриям своевременно и качественно провести посевную кампанию. О подготовке к весенним полевым работам шла речь на заседании правительства 2 апреля, которое в режиме видеоконференцсвязи провел глава региона.

«Прежде всего, это своевременное финансовое обеспечение сельскохозяйственных организаций. Прошу профильные министерства проконтролировать своевременность и полноценность доведения средств господдержки до получателей, а также содействовать в получении кредитов. Далее — подготовка необходимых ресурсов. Ежедневного контроля требуют вопросы обеспеченности сельхозорганизаций качественными семенами, минеральными удобрениями, техникой и топливом. Необходимо в постоянном режиме вести мониторинг цен на ГСМ и поставок топлива, оперативно реагировать в случае отклонений от графиков поставок», — заявил Евгений Куйвашев.

Общий запланированный объем государственной поддержки АПК в 2020 году составляет более 4,2 миллиарда рублей, в том числе 3,3 миллиарда рублей — из областного бюджета. Размер посевных площадей в 2020 году планируется в объеме 769 тысяч гектаров, что на уровне 2019 года. Площадь ярового сева составит 463 тысячи гектаров (уровень прошлого года). Ожидается увеличение посева зерновых и кормовых культур. На сегодняшний день проблем у аграриев с поставками дизельного топлива, минеральных удобрений и подготовкой техники нет.

Первый заместитель губернатора Алексей Орлов рассказал, что правительство ведет работу по поддержке аграриев в части взаимодействия с кредитными организациями. В министерство сельского хозяйства России направлена 71 заявка от Свердловской области на согласование льготных кредитов на сумму 1,5 млрд. рублей. На сегодня уже одобрено 60 заявок от Свердловской области на сумму 1,4 млрд. рублей, в том числе на финансовое обеспечение проведения весенне-полевых работ — 45 заявок на сумму 270 млн. рублей. Также традиционно в финансировании посевных работ активно принимают участие молочные заводы посредством выплаты аванса за поставляемое молоко. С октября 2019 года по 1 апреля 2020 года сумма авансирования составила 900 млн. рублей.

«Таким образом, финансовая обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей для проведения весенне-полевых работ соответствует плановому уровню финансирования», — рассказал Алексей Орлов.

О готовности к проведению посевной кампании рассказали представители агропромышленного комплекса. Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива им. Жукова Андрей Шориков и руководитель крестьянского хозяйства Анатолий Аникьев, сообщили, что в их хозяйствах подготовка к посевной идет в плановом режиме, готовность техники, семян и удобрений составляет 100 процентов.