Москва, , 12:50 — REGNUM На поддержку и сохранение занятости в некоторый сферах экономики правительство РФ выделит 2,6 млрд рублей. Об этом 2 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Поддержку получат предприятия сферы авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования.

Также за счет бюджетных средств будет компенсировано кредитным организациям снижение доходов по кредитам, которые они выдали «на неотложные нужды малым и средним предприятиям наиболее пострадавших отраслей».